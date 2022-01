Alfred Schreuder: ’Ik heb enorm veel geleerd van Ronald Koeman’

Voetbal

Zuinige overwinning PSV na flitsende start in Groningen

Overtuigend was het allerminst wat PSV liet zien in de uitwedstrijd tegen FC Groningen, maar het was wel voldoende om te winnen en daarmee aan kop te blijven van de Eredivisie. Het werd in Groningen 0-1 door een vroege goal van Mario Götze. Door dat zeldzame moment van klasse kan PSV, dat de afgelop...