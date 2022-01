Alfred Schreuder kort na Barça-avontuur: ’Mooiere trainingsfaciliteiten bij Brugge’

Premium Voetbal

Erik ten Hag stond zelf buitenspel door corona

Volgens Ajax-trainer Erik ten Hag kunnen de regels, die gelden voor de normale maatschappij, niet altijd gelden voor de topsport. Met die gedachte in het achterhoofd heeft Ajax vorige week de grenzen opgezocht in Portugal. Tijdens het trainingskamp aldaar was sprake van vier coronabesmettingen. In p...