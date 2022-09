Van Gaal naast Advocaat met meeste zeges als bondscoach Oranje

Advocaat, die net als Van Gaal in drie periodes bondscoach was, had voor de 37 zeges 62 wedstrijden nodig. Van Gaal bereikte dat aantal na 58 interlands. In november kan Van Gaal op het WK het record alleen in handen krijgen.

De Brit Bob Glendenning, bondscoach van 1923 tot 1940, is derde op de lijst met 36 overwinningen. Marco van Basten (35 zeges) en Bert van Marwijk (34) nemen respectievelijk de vierde en vijfde plek in.