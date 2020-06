Memphis Depay: ’Bonjour, ik ben terug’

De aanvaller meldde zich samen met zijn teamgenoten, onder wie ook Kenny Tete, op het trainingscomplex in de buurt van het stadion. Alle spelers van de club uit de Franse Ligue 1 droegen een mondkapje.

”Bonjour, ik ben terug”, riep Depay naar journalisten die op afstand stonden. De spelers begroetten elkaar veelal door hun onderarmen tegen elkaar te houden. De Franse competitie is als gevolg van de coronacrisis beëindigd, maar Lyon zit nog wel in de Champions League. Lyon, getraind door Rudi Garcia, won eind februari het eerste duel met Juventus in de achtste finales met 1-0. Het is nog niet bekend wanneer, of en in welke vorm de Champions League wordt afgemaakt.

Depay raakte op 15 december in het competitieduel met Rennes zwaar geblesseerd aan zijn knie. De aanvalsleider van Lyon en het Nederlands elftal dreigde het EK te moeten missen, maar uiteindelijk ging dat vanwege de coronapandemie niet door. In de zomer van 2021 staat het Europees kampioenschap op de rol.

Depay, die afgelopen week in Amsterdam en Rotterdam aanwezig was bij de demonstraties tegen racisme, is zo goed als hersteld. Hij hoopt binnenkort weer van waarde te kunnen zijn voor Lyon. Het contract van de spits van Oranje loopt nog een jaar door. De clubleiding van Lyon hoopt dat Depay wil bijtekenen.

Lees in de link hieronder een verhaal over de vele gezichten van Memphis Depay:

