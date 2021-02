’Enfant terrible’ Nick Kyrgios doet weer stof opwaaien

De flamboyante Australiër maakte deze week zijn rentree in het proftennis. Kyrgios had vorig jaar in februari zijn voorlopig laatste toernooi gespeeld omdat hij besliste om geen risico’s te nemen vanwege de coronacrisis. De Murray River Open was dus zijn eerste toernooi in een jaar.

In de eerste ronde won Kyrgios, de nummer 47 van de wereld, met bijzonder veel moeite van de Fransman Alexandre Muller. Het werd 3-6, 6-4, 7-6 (4). Tijdens de pot tennis maakte hij, zoals vanouds, ruzie met de umpire omdat hij een punt verloor toen een ballenjongen hem niet op de tijd een tennisbal kon bezorgen en zijn tijd om op te slaan verstreek.

Aan de stok

„Het is jouw taak om zoiets niet te laten gebeuren”, riep hij. „Geef dat toch gewoon toe.” Wat later zou Kyrgios ook nog ’nul f*king kans op de Australian Open’ roepen naar zijn entourage toen hij om een medische pauze vroeg met een knieblessure.

In ronde twee kreeg Kyrgios het opnieuw aan de stok met de umpire en opnieuw ging het over tijd. Volgens de umpire duurde het te lang alvorens de Australiër opsloeg in zijn wedstrijd tegen zijn landgenoot Harry Bourchier.

’Ik stop met spelen’

„Dat is mijn beweging, vriend”, riep Kyrgios naar de umpire. „Weet je, ik stop gewoon met spelen. Roep de supervisor maar naar hier.”

Daarna zat hij minutenlang te bekvechten met de arme man. „Mijn servicebeweging start zoals die start. Ik begrijp er niks van, het is mijn beweging. Ik was aan het opslaan, waarom wordt dit dan ineens beslist? Waarom doen ze dit? Elke techniek is anders, ik eis een verklaring. Maar ja, tennis draait rond umpires toch? Jullie, de leidinggevenden. Tennis draait niet om jullie, zeker niet om die slimme man daar (de umpire, red.). Waarom denken jullie dat dit om jullie draait?”

Kyrgios ging uiteindelijk weer spelen en won met 6-2, 7-6 (6). In ronde drie wacht zijn eerste echte test van zijn comeback, tegen de Kroaat Borna Coric.