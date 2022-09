’Nu een keer petje af voor Louis van Gaal’

BONDSCOACH LOUIS VAN GAAL: 8

„Louis krijgt een hoog cijfer, een 8. Hij heeft het Nederlands elftal gewoon heel goed neergezet. Ik hoor natuurlijk ook de verhalen van de persconferenties met die clashes met journalisten. Maar voor mij telt het resultaat en de ontwikkeling van Oranje. Ik vind dat we nu wel een keer achter hem mogen gaan staan. Hij wint nu in de Nations League en als je de nummer 1 bent in de poule, doe je het heel goed. Dus even petje af voor Louis. Dan mag je later wel weer zeiken op hem. Als het niet goed gaat, mag hij kritiek ontvangen. Maar als hij de boel op de rails heeft, moet je hem wel een keer een pluim geven.

De opstelling die hij maakte tegen Polen was goed. Die twee voorin met Gakpo erachter was een goede vondst. En met Blind en Dumfries zo diep, had je Polen al voor een groot deel op de eigen helft staan.”