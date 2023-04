Nieuwe tegenslag Veltman? Oud-Ajacied aangeslagen van veld

Veltman startte in de basis bij The Seagulls, die kort voor rust al een comfortabele 4-0 voorsprong te pakken hadden. In de tweede helft liep de ploeg verder uit via doelpunten van Danny Welbeck en Deniz Undav. Vooral die laatste, een fraaie stift, mocht er zijn.

Tekst gaat verder onder de video

Veltman maakte dat hoogtepunt al niet meer binnen de lijnen mee. De oud-Ajacied ging halverwege de tweede helft emotioneel van het veld, maar over zijn blessure is verder nog niets bekend. Veltman greep naar zijn hamstring voordat hij aangaf gewisseld te moeten worden, dus de kans is er dat daar het euvel zit. Begin 2018 raakte Veltman in dienst van Ajax zwaar geblesseerd aan zijn rechterknie, wat hem een jaar revalideren kostte.

Brighton strijdt door de zege nog altijd volop voor de tickets voor Europees voetbal. De ploeg bezet momenteel de achtste plaats in de Premier League.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League