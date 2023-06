Premium Het beste van De Telegraaf

Tienpont over mythische Ocean Race: ’Alsof je de Mount Everest beklimt’

Door Renze Lolkema

Als iemand weet wat Scheveningen dit weekend te wachten staat, is het Simeon Tienpont. De Hagenaar deed liefst drie keer mee aan de Ocean Race, de mythische zeezeilslag over ’s werelds wildste en woeste baren die zondag een tussenstop maakt in Nederland, op weg naar Genua. De idyllische Italiaanse havenstad is het eindstation van de teamwedstrijd die in januari begon en op 1 juli finisht.