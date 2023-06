Tienpont over mythische Ocean Race: ’Alsof je de Mount Everest beklimt’

Simeon Tienpont was er in 2018 bij toen Scheveningen de uitgeputte deelnemers van de Ocean Race groots onthaalde. Ruim 180.000 landrotten hadden zich zes jaar geleden aan de Noordzeekust verschanst voor het warmste welkom denkbaar, herinnert de nu 41-jarige ex-zeezeiler zich nog steeds. „Het zal gezien de weersvoorspellingen waarschijnlijk nog warmer zijn dan toen”, verwacht Tienpont die tegenwoordig op zo’n vijf minuten lopen van de Haagse haven woont.

Net als toen krijgt de vloot koninklijke aandacht. Willem-Alexander, zelf een fervent watersportliefhebber, heeft zijn komst naar Scheveningen voor zondagmiddag aangekondigd. De koning wil de finish van de zesde etappe - de zogenoemde sprintetappe die donderdag van start ging in Deense Aarhus - met eigen ogen zien.

Vooral het Nederlandse team JAJO geniet speciale belangstelling van de koning. Juist dat wordt door Tienpont enorm gewaardeerd. Team JAJO vloeit voort uit de stichting DutchSail die onder zijn bezielende leiding in 2019 in het leven werd geroepen. DutchSail wil bij Nederlandse zeiltalenten het lef losweken zeezeiler te worden. Tienpont: „Zeilers die de Olympische Spelen niet halen, hebben misschien wel talent voor de America’s Cup en de Ocean Race, de grootste offshore-wedstrijden ter wereld. Die talenten bieden wij dus een platform.”

Ter duiding, Tienpont verdeelt het hedendaagse topzeilen in drie categorieën. „De eerste is het olympische zeilen waarbij je misschien een keer in de vier jaar tijdens de Zomerspelen de beste ter wereld kan worden”, steekt hij van wal. „De tweede is de America’s Cup, de Formule 1 van het zeilen waar net als in de autosport een team van zo’n 250 man het mogelijk maakt aan deze befaamde wedstrijd mee te doen. Tot slot de Ocean Race, wat mij betreft vergelijkbaar met het WK rallycross. De oceanen zigzag over crossen dus. Nederland heeft in al deze categorieën altijd goed weten te scoren. We weten dus wat we doen wat opleiden van talenten betreft.”

Tienpont zelf werd nooit een olympiër, maar maakte als professioneel zeezeiler wel tot twee keer toe deel uit van een winnend America’s Cup-team. Dat was in 2010 en 2013. Een zeldzame prestatie waarvoor hij in 2013 de Conny van Rietschoten-trofee kreeg, voor de beste zeiler van het jaar, de belangrijkste Nederlandse zeilprijs.

"Een groots spektakel dat je als individu klein maakt"

Terug naar Den Haag, zondag het voorlaatste decor van het rondreizende zeilcircus. Tienpont voelt het avontuur weer aan komen waaien, net als de keren dat hij zelf meedeed. „Het zal goed voelen om samen weer aan land te gaan”, zegt hij. „Want de Ocean Race is een teamprestatie, dat moet niemand vergeten. Je hebt gezeild op de meest afgelegen plekken op aarde. Een groots spektakel dat je als individu klein maakt. Bovendien is er een enorm respect voor elkaar. Of je nu eerste of laatste bent geworden, iedereen is datzelfde woeste water overgegaan. Iedereen weet wat hij of zij daarvoor heeft moeten doen. De condities waarin je zeilt, die voel je nergens anders. Die wilde natuur om je heen, de hele dag. Neem alleen al die etappe in de zuidelijke oceaan, waar je waarschijnlijk nooit weer zult komen. Dat maakt de Ocean Race qua sport heel bijzonder.”

Tienpont haalt daarom maar wat graag een citaat van astronaut André Kuipers aan die in 2012 liefst zes maanden aaneen in de ruimte verbleef. Kuipers liet ooit een keer optekenen dat ruimtevaart iets is wat de mensheid altijd doet: zijn exploitatiedrang volgen. ’De mens gaat naar plekken waar we niet thuishoren: onder water, de lucht in, naar de Zuidpool, de Mount Everest op. Soms om de macht, soms uit geldzucht, vanwege religie of voor de wetenschap. Na de dromers en denkers komen de technici die het mogelijk maken. En vervolgens de durfals die gaan’.

Durfals zoals hij. En Tienpont. En die hele zilvervloot die zondagmiddag aanmeert in Scheveningen. Tienpont: „Dus of je nu de Mount Everest beklimt, of je in de ruimte bent of wanneer je je op 200 mijl onder Kaap Hoorn begeeft, het is een fascinerend gevecht. Een teamprestatie van formaat bovendien. Of je nu in een wedstrijd zit of je steekt voor je lol het IJsselmeer over: je moet het samen doen. Er komt geen taxi langs, je kan tussentijds niet een hotel pakken. Je moet voor elkaar zorgen. In regenbuien zeilen verwisselen, de wind die steeds weer verandert, die enorme schepen die je tegenkomt, je krijgt met alle elementen te maken. Psychologisch gezien voel je je dan euforisch.”

Dat klinkt alsof er vriendschappen voor het leven zijn gesloten. „Klopt”, bevestigt Tienpont. „Je leeft intens. Ik heb er een aantal vrienden aan overgehouden, die ik nu zelf als familie zie. Maar eerlijk gezegd? Sommigen hoef je de rest van je leven ook nooit meer te zien. Inderdaad, niets menselijks is ook ons zeezeilers vreemd.”

Of Simeon Tienpont het voor een vierde keer zou willen meemaken, zo’n onvoorstelbare Ocean Race? „Ik zou best nog een keertje de wereld rond willen zeilen, met mijn vrouw en kinderen. Maar die (dochter van 9, zoon van 4) moeten dan eerst iets ouder zijn. Kan ik mooi in de kooi gaan liggen, met een biertje in mijn hand. Kunnen zij mooi zeilend aan het roer staan.”