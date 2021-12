Mercedes-teambaas Toto Wolff: ’Ik wil de vuile was niet buiten hangen’

„Ik denk dat Lewis verdiend heeft gewonnen”, begon Wolff direct na afloop van de doldwaze race in Jeddah, om vervolgens kort het incident te bespreken, dat volgde op een moment waarbij Verstappen na een actie van Hamilton de leiding behield door even buiten de baan te gaan. De Limburger kreeg daar tijdens de race al een tijdstraf van vijf seconden voor.

„Ik wil de vuile was niet direct buiten hangen, maar onze informatie toont aan dat Verstappen vaart minderde en vervolgens weer snel doorreed”, aldus Wolff. „Bovendien was Hamilton niet op de hoogte dat Max zijn positie wilde afstaan aan hem.”

Wolff weigerde dieper in te gaan op het incident. „Ik moet de race nog een keer terugkijken voor ik dingen ga zeggen die misschien niet kloppen. De stewards moeten gewoon goed kijken naar hoe er vandaag is gereden. Er werd hard geracet, heel hard geracet, misschien wel te hard.”

Hoewel Wolff zich tijdens de race uit onvrede over de gang van zaken af en toe flink liet gaan, was hij na afloop de rust zelve. „Wij willen gewoon dat de beste coureur uiteindelijk kampioen wordt. Als Max dat is, dan is dat zo.”