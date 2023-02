Bayern München met De Ligt tegen Paris Saint-Germain

Ryan Gravenberch, net hersteld van een blessure, en Daley Blind zitten vooralsnog op de bank bij de kampioen van Duitsland.

Bij de tegenstander uit Frankrijk is Lionel Messi weer van de partij. De Argentijnse wereldkampioen hervatte maandag de training, nadat een blessure hem even aan de kant had gehouden. Kylian Mbappé, een andere wereldster bij de club uit Parijs, is fit genoeg bevonden om in elk geval op de bank plaats te nemen.

Opvallend is ook de basisplaats van Warren Zaïre-Emery bij PSG. Hij maakt op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de Champions League. Het talent kwam al wel meerdere keren in Ligue 1 in actie.