PSV-aanvaller Gakpo na zege op Ajax: ’Wij stonden goed, er kwam niets door’

Ajax had moeite het spel te maken. „Wij stonden goed, er kwam niets door”, oordeelde Gakpo, die halverwege de eerste helft de assist gaf bij de openingstreffer van Luuk de Jong. Erick Gutiérrez verdubbelde de voorsprong in de beginfase van de tweede helft. Lorenzo Lucca deed in de slotfase nog wat terug, maar PSV hield stand.

„Het was jammer dat we de score niet konden uitbreiden”, zei Gakpo. „Op het laatst werd het nog even spannend, toen Ajax lange ballen ging spelen.”

Gakpo had veel complimenten voor Luuk de Jong. „Hij kan goed aangeven wanneer we druk moeten zetten en wanneer we in moeten zakken.”

Van Nistelrooy ziet Gutiérrez uitblinken voor PSV tegen Ajax

Trainer Ruud Van Nistelrooy was na de uitzege van PSV op Ajax (1-2) vol lof over Érick Gutiérrez. „Het verrast mij niet hoe belangrijk hij voor ons is”, zei hij over de maker van de 0-2. „Hij vult zijn positie naast Ibrahim Sangaré uitstekend in.”

PSV boekte een belangrijke zege in Amsterdam. Bij een nederlaag was de achterstand op de rivaal uit Amsterdam gegroeid tot 7 verliespunten. Nu staat Ajax slechts 1 puntje voor, als de club uit Amsterdam woensdag van Vitesse wint.

„Natuurlijk was er druk bij ons”, zei Van Nistelrooy. „Maar daar zijn we goed mee omgegaan. We hadden hier op 0-3 kunnen komen”, doelde hij onder meer op een toegekende strafschop die na de interventie van de videoscheidsrechter uiteindelijk niet werd gegeven. „Dan was de wedstrijd nooit meer spannend geworden.”

Veerman ziet titelkansen van PSV groeien

Joey Veerman heeft het gevoel dat dit seizoen wel eens het seizoen van PSV in de Eredivisie kan worden. „Ik denk dat we aardig op weg zijn”, zei hij na de uitzege op Ajax (1-2). „Als we zaterdag ook van AZ winnen, dan gaan we goed de winterstop in.”

Veerman zag dat Ajax meer aan de bal was in de Johan Cruijff ArenA. „Maar wij waren effectief, heel erg effectief”, zei de middenvelder. „Ik had in de tweede helft ook het gevoel dat we de 0-3 gingen maken. Helaas kregen we die strafschop uiteindelijk niet mee en mist Gakpo ook nog in kansrijke positie. Na die 1-2 werd het nog lastig voor ons. Het waren zeven lange minuten.”

De wedstrijd tussen Ajax en PSV werd ontsierd door opstootjes. „Maar daar heb ik geen moeite mee”, zei Veerman. „Als dat gebeurt bij Celtic tegen Rangers dan vindt iedereen het mooi. Dat laatste opstootje na het fluitsignaal ontstond omdat ze het niet leuk vonden dat een paar spelers van ons heel blij waren. Dat was na afloop van de Johan Cruijff Schaal ook al het geval.”