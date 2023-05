AZ na walk-over tegen FC Emmen (5-1) klaar voor West Ham United

De wedstrijd die eigenlijk geen wedstrijd was, daarvoor was FC Emmen veel te zwak, was niet alleen een goede generale voor de return tegen West Ham, AZ deed bovendien goede zaken in de strijd om de derde plaats. De club uit Alkmaar sprong door de driepunter over Ajax heen, dat zelf zijn wedstrijd zag worden gestaakt in Groningen.

AZ telde ten opzichte van de wedstrijd bij West Ham United twee nieuwe gezichten: linksback Milos Kerkez, geschorst in Londen, keerde terug in de basiself. De jonge Wouter Goes nam de honneurs waar voor de geschorste Pantelis Hatzidiakos. Bij FC Emmen ontbraken linksback Lorenzo Burnet en centrumverdediger Jeroen Veldmate.

Adem inhouden

Tijjani Reijnders opende in het zevende minuut het bal, maar zijn afstandsschot werd door de attente Mickey van der Hart naast getikt. Afgelopen donderdag zag Reijnders een venijnig schot van 25 meter in de touwen belanden. Op Hemelvaartsdag, in de return tegen West Ham, zal moeten blijken hoe belangrijk de treffer van de grote uitblinker in Oost-Londen is geweest.

Een paar minuten later probeerde Jens Odgaard, amper hersteld van zijn teenblessure, in een overvol strafschopgebied tamelijk wild op doel te knallen. Zijn schot werd door een Emmens been geblokt en Odgaard ging naar de grond. Pascal Jansen hield zijn adem in en zag de lange Deen weer opklauteren. Gelukkig maar, want Odgaard kan donderdag wel eens hard nodig zijn, zeker als het op een verlenging uitdraait.

Mijnans

In de dertiende minuut brak Sven Mijnans de ban voor de thuisclub, na een subtiel balletje van captain Jordy Clasie. De ex-Spartaan controleerde de bal knap met buitenkant links door Van der Hart met binnenkant in de korte hoek te foppen: 1-0.

Twee minuten later verdubbelde de thuisclub de voorsprong, na een flitsende aanval over vier schijven. Clasie gaf wéér de pass, Odgaard controleerde en spits Vangelis Pavlidis legde de bal panklaar neer voor Myron van Brederode: 2-0. Het was de start die Jansen ongetwijfeld voor ogen had, aangezien het duel na een stief kwartiertje al een walk-over betrof.

Emmense parodie

Helemaal na 3-0 van Sam Beukema, die een vrije trap van Reijnders met drie haarsprieten in de lange verlengde. Al werd de treffer uiteindelijk aan Reijnders toegekend. Eigenlijk had het halverwege de eerste helft al 4-0 moeten staan, maar Odgaard vergat een weergaloze steekbal van Reijnders tot een doelpunt te promoveren. De 4-0 waren een stond na een half uur alsnog op de scorebord, na een écht tellend kopdoelpunt van Beukema.

AZ maakte gehakt van Emmen. Ⓒ ANP/HH

Een monsterzege diende zich aan en waarom ook? AZ speelde niet alleen flitsend, en dat drie dagen na een inspannende Europese avond, de gasten waren een parodie op een Eredivisieclub. Dieptepunt was de aftrap van de ploeg van Dick Lukkien na de 4-0. Zelfs die mislukte.

Grote wachten

Feitelijk was op dat moment het wachten op de ‘grote twee’, de van blessures teruggekeerde sterkhouders Dani de Wit en Jesper Karlsson. AZ kan schaduwspits De Wit en flankenflitser Karlsson goed gebruiken in de clash met West Ham. Nog voor rust schoot uitblinker Clasie de 5-0 binnen.

Nog voor de terugkeer van De Wit en Karlsson, vergezeld van Mexx Meerdink en Riechedly Bazoer, prikte Richairo Zivkovic nog wel de 5-1 binnen. Bij het eerste balcontact van Karlsson was het overigens bijna gelijk raak, maar het schot met zijn gevreesde rechter zeilde rakelings langs de kruising.

Back in town

In de slotfase trof Karlsson ook nog eens na een geweldige actie en uit een één-tweetje met Kerkez de paal en zag De Wit even later een inzet gekeerd door Van der Hart. Karlsson en De Wit zijn back in town, zoveel is duidelijk. West Ham United is gewaarschuwd.