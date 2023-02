Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Duizenden op wachtlijst marathon Rotterdam door ’Abdi-effect’

17.50 uur: De zege van Abdi Nageeye vorig jaar in de marathon van Rotterdam heeft de populariteit van het evenement een boost gegeven. De komende editie van de hardloopklassieker over 42,195 kilometer door de Maasstad, op 16 april, was sneller dan ooit uitverkocht. Op dit moment staan er zelfs 3000 mensen op de wachtlijst.

„Het is ongekend, we hebben dit niet eerder meegemaakt”, zegt racedirecteur Marc Corstjens. „We krijgen 17.000 hardlopers aan de start voor de hele marathon en daar kan echt niemand meer bij. De overige afstanden meegerekend verwachten we 45.000 tot 50.000 deelnemers totaal.”

De grote belangstelling is volgens Corstjens te danken aan Nageeye, de winnaar van olympisch zilver die vorig jaar als eerste Nederlander de marathon van Rotterdam won, ook nog eens in een Nederlands record van 2.04.56. „Ik ben ervan overtuigd dat zijn overwinning heeft bijgedragen aan de stortvloed aan inschrijvingen. Het heeft ook zeker geholpen dat we zijn deelname en die van Bashir Abdi al in een vroeg stadium hebben bekendgemaakt.”

De organisatie spreekt van een ’Abdi-effect’. De Nederlander Adbi Nageeye en de Belg Bashir Abdi zijn allebei geboren in Somalië en goed bevriend. Ze trainen ook veelal samen. De twee waren op de Olympische Spelen van 2021 wereldnieuws, toen Nageeye naar het zilver liep in Sapporo en hij Abdi in de slotkilometer meesleepte naar het brons. De Belg won na de Spelen de najaarseditie van de marathon van Rotterdam in een Europees record van 2.03.36. Hij liep vorig jaar tijdens de race in dienst van Nageeye.

Drie duels in eerste divisie eerder om interlandperiode

16.21 uur: De KNVB heeft drie wedstrijden in de eerste divisie naar voren verplaatst. De voor maandag 20 maart geplande duels Jong Ajax - Almere City FC, Jong PSV - De Graafschap en Jong AZ - FC Eindhoven zijn nu vastgesteld op vrijdag 17 maart.

De reden voor de wijziging is dat 20 maart de eerstkomende interlandperiode al begonnen is en clubs mogelijk spelers moeten afstaan. Het Nederlands elftal begint die periode aan de kwalificatie voor het EK voetbal van 2024 in Duitsland. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman speelt vrijdag 24 maart de uitwedstrijd tegen WK-finalist Frankrijk en maandag 27 maart de thuiswedstrijd tegen Gibraltar.

Darcis en Fissette gaan Belgische tennisteams coachen

16.20 uur: Steve Darcis is door de Belgische tennisbond aangesteld als bondscoach van het Daviscup-team. Wim Fissette, de voormalig coach van de Japanse Naomi Osaka en de Belgische Kim Clijsters, neemt het Billie Jean King Cup-team voor zijn rekening. De twee Belgen volgen Johan Van Herck op, die zowel de tennissers als de tennissters onder zijn hoede had.

Van Herck (48) had al laten weten dat hij bezig was aan zijn laatste jaar, maar na de nederlaag van België in de kwalificatieronde van de Daviscup - tegen Zuid-Korea - besloot de bond de samenwerking per direct te beëindigen.

De 38-jarige Darcis beëindigde zijn loopbaan begin 2020. Hij was ooit de nummer 38 van de wereld. In 2015 en 2017 stond hij met België in de finale van de Daviscup.

De vier jaar oudere Fissette maakte vooral naam als coach en werkte ook samen met onder anderen Angelique Kerber en Simona Halep.

US Open kiest KLM Open opnieuw als kwalificatietoernooi

15.40 uur: De organisatie van de US Open heeft het KLM Open uitverkoren als kwalificatietoernooi voor het Amerikaanse golfevenement. Twee golfers kunnen zich via een klassement na vier Europese toernooien plaatsen voor het Amerikaanse major. Het KLM Open is een van die vier evenementen.

Vorig jaar werd het Nederlandse golftoernooi, dat van 25 mei tot en met 28 mei op Bernardus Golf in Cromvoirt plaatsvindt, eveneens gekozen door de US Open. „Het feit dat we met het KLM Open weer zijn uitgekozen, geeft straks voor veel spelers nog een extra dimensie aan het toernooi op Bernardus”, verklaarde toernooidirecteur Daan Slooter.

„Ik heb vorig jaar gemerkt dat de spelers die dicht in de buurt komen van kwalificatie, daar zeker enige mate van spanning bij voelen. Als toernooi kunnen we alleen maar blij zijn met zo’n bonus.”

Het US Open staat van 15 tot en met 18 juni op The Los Angeles Country Club op het programma. Vorig jaar kwalificeerde de Nederlander Wil Besseling zich via de Europese series voor de major, waar de debutant als gedeeld 59e eindigde.

Shiffrin pakt WK-goud op reuzenslalom

14.37 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft op de WK in Méribel goud op de reuzenslalom veroverd. Voor de 27-jarige vedette is het de eerste wereldtitel op dit onderdeel en de zevende gouden medaille op een wereldkampioenschap.

Shiffrin pakte tijdens deze WK in de Franse Alpen eerder zilver op het onderdeel super-G en werd vorige week maandag gediskwalificeerd op de combinatie, een wedstrijd over super-G en slalom.

De Amerikaanse, die al eerste stond na de eerste run, was 0,12 sneller dan Federica Brignone. De Italiaanse veroverde vorige week het goud op de combinatie. De Noorse Ragnhild Mowinckel klom in de tweede run van de vijfde plaats naar het brons. Tweevoudig wereldkampioene Tessa Worley uit Frankrijk viel van het podium na een crash in de tweede run.

Shiffrin greep in 2013 op 17-jarige leeftijd haar eerste wereldtitel op de slalom. Er zouden nog drie gouden medailles op dit onderdeel volgen, één op de super-G en één op de combinatie. Bij de reuzenslalom stond ze drie keer eerder op het podium, maar goud won ze voor dit wereldkampioenschap nog niet. In totaal staat ze nu op dertien WK-medailles.

De skiester is al het gehele seizoen in topvorm. Ze won elf wereldbekerwedstrijden en loste onlangs haar landgenote Lindsey Vonn af als meest succesvolle vrouw in de wereldbeker. Met 85 wereldbekerzeges hoeft ze alleen nog de Zweed Ingemar Stenmark (86) voor zich te dulden op de algemene ranglijst.

Koers Volta Limburg Classic strikt recordaantal WorldTour-teams

13.30 uur: Wielerkoers Volta Limburg Classic gaat zaterdag 1 april van start met een recordaantal van vier ploegen van het hoogste niveau. Volgens koersdirecteur Roy Packbier is de op een na hoogste wielerwedstrijd van Nederland populair voor renners die geen kans maken op de eindzege in de Ronde van Vlaanderen, die een dag later is. De eendagskoers Volta Limburg Classic geldt ook als voorbereidingswedstrijd op de Amstel Gold Race van 16 april.

De WorldTour-teams die zich hebben aangemeld zijn het Nederlandse Jumbo-Visma en Team DSM en de Belgische ploegen Alpecin-Deceuninck en Intermarché - Circus - Wanty. In 2017 deed nog geen een ploeg van het hoogste niveau mee. Een jaar later volgde de eerste, maar door de coronapandemie stagneerde de groei. In 2020 ging de koers niet door vanwege het virus, een jaar later moest de wedstrijd worden geschrapt door overvloedige regenval en overstromingen. Vorig jaar werd het deelnemersveld weer sterker, maar volgens Packbier nog niet zo sterk als dit jaar.

De Belg Arnaud De Lie won de afgelopen editie. De koers gaat vanuit Eijsden over bijna 200 kilometer door het Zuid-Limburgse heuvelland en de Belgische Voerstreek. De vrouwen rijden hun een eigen versie de Volta Limburg Classic.

Zwitserse wielrenner Hirschi twee maanden aan de kant

12.49 uur: De Zwitserse wielrenner Marc Hirschi kan twee maanden niet in actie komen wegens een onderarmblessure. De 24-jarige Hirschi kwam woensdag tijdens de openingsetappe van de Ronde van de Algarve ten val.

„Bij Hirschi is een gebroken spaakbeen geconstateerd en hij keert huiswaarts voor medische ondersteuning. Naar verwachting is hij acht weken uitgeschakeld”, meldt wielerploeg UAE Team Emirates.

Hirschi mist door zijn blessure een deel van het voorjaar. Over precies twee maanden, zondag 16 april, is de Amstel Gold Race.

Higler fluit op laatste moment Europa League-duel Salzburg - Roma

12.24 uur: Scheidsrechter Dennis Higler is op het laatste moment aangesteld voor de Europa League-wedstrijd tussen Red Bull Salzburg en AS Roma. De 37-jarige Nederlander zou eerst assistent-VAR zijn, maar neemt nu de taken over van de Zweedse arbiter Glenn Nyberg. Pol van Boekel is in Oostenrijk de videoscheidsrechter bij het duel in de tussenronde, dat om 18.45 uur begint.

Higler heeft zaterdag ook de leiding over de topper in de Eredivisie tussen koploper Feyenoord en nummer 2 AZ.

Koploper PEC maakt seizoen in eerste divisie af zonder Lagsir

12.04 uur: Eerstedivisionist PEC Zwolle kan dit seizoen geen beroep meer doen op Samir Lagsir. De 19-jarige aanvallende middenvelder heeft vorige week een zware knieblessure opgelopen.

PEC is de koploper in de Keuken Kampioen Divisie en stevent af op promotie. De voorsprong op nummer 2 Heracles bedraagt al 7 punten en nummer 3 Almere City heeft 15 punten achterstand. De twee beste clubs promoveren naar de Eredivisie.

Lagsir kwam dit seizoen tot twaalf duels en scoorde daarin twee keer. Hij miste vorig jaar ook al een groot gedeelte van het seizoen door blessureleed.

Vrijdag wacht PEC de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.

Carlos Alcaraz wint bij langverwachte terugkeer op tennisbaan

08.41 uur: De Spanjaard Carlos Alcaraz heeft bij zijn rentree op de tennisbaan de kwartfinales van het ATP-toernooi van Buenos Aires bereikt. In de Argentijnse hoofdstad was de nummer 2 van de wereld in zijn eerste wedstrijd in bijna vier maanden te sterk voor Laslo Djere uit Servië (6-2 4-6 6-2). In de kwartfinale speelt de 19-jarige Alcaraz tegen Dusan Lajovic, wederom een Serviër.

Alcaraz vond dat hij lang had moeten wachten op zijn terugkeer. „Maar het is een geweldig gevoel om weer te winnen. Eindelijk mijn eerste zege van het nieuwe jaar.”

De Spanjaard liep in november een buikspierblessure op. Daarna meldde Alcaraz zich vorige maand af voor de Australian Open vanwege een blessure aan zijn rechterbeen. Novak Djokovic nam daarna de nummer 1 positie op de wereldranglijst over door het eerste grandslamtoernooi van het jaar op zijn naam te schrijven.

LeBron James wint met Lakers na afwezigheid van een week

07.49 uur: De van een enkelblessure herstelde basketballer LeBron James heeft zijn rentree bij Los Angeles Lakers opgeluisterd met een thuiszege op New Orleans Pelicans (120-102). De 38-jarige topscorer aller tijden van de NBA speelde zijn eerste wedstrijd sinds het breken van het puntenrecord vorige week. De ogenschijnlijk fitte James maakte tegen de Pelicans 21 punten.

James was niet de meest trefzekere speler van de Lakers. Dat was Anthony Davis, met 28 punten. Ook aanwinst D’Angelo Russell maakte indruk door 21 punten te maken. De Lakers horen nog altijd bij de laagst geklasseerde teams van de westelijke divisie.

Denver Nuggets, de koploper in de westelijke divisie, won in eigen stadion tegen Dallas Mavericks zijn derde wedstrijd op rij (118-109). Sterspeler Nikola Jokic was weer goed voor een zogeheten triple-double, met 14 punten, 13 rebounds en 10 assists. Bij de Mavericks was het gemis van de aangetrokken Kyrie Irving groot. Op Luka Doncic (37) na bleven alle spelers op een lage score steken.