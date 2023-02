Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

LeBron James wint met Lakers na afwezigheid van een week

07.49 uur: De van een enkelblessure herstelde basketballer LeBron James heeft zijn rentree bij Los Angeles Lakers opgeluisterd met een thuiszege op New Orleans Pelicans (120-102). De 38-jarige topscorer aller tijden van de NBA speelde zijn eerste wedstrijd sinds het breken van het puntenrecord vorige week. De ogenschijnlijk fitte James maakte tegen de Pelicans 21 punten.

James was niet de meest trefzekere speler van de Lakers. Dat was Anthony Davis, met 28 punten. Ook aanwinst D’Angelo Russell maakte indruk door 21 punten te maken. De Lakers horen nog altijd bij de laagst geklasseerde teams van de westelijke divisie.

Denver Nuggets, de koploper in de westelijke divisie, won in eigen stadion tegen Dallas Mavericks zijn derde wedstrijd op rij (118-109). Sterspeler Nikola Jokic was weer goed voor een zogeheten triple-double, met 14 punten, 13 rebounds en 10 assists. Bij de Mavericks was het gemis van de aangetrokken Kyrie Irving groot. Op Luka Doncic (37) na bleven alle spelers op een lage score steken.