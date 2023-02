Ontslag keeperstrainer zorgt voor wrevel bij Bayern: ’Klap terwijl ik al op de grond lag’

Na elf jaar werd Tapalovic de deur gewezen wegens een volgens de officiële lezing „verschil in inzicht.”

Eerste doelman en aanvoerder Manuel Neuer, momenteel herstellende van een zware beenbreuk die hij opliep tijdens het skiën, stak vrijdag zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken in interviews met The Athletic en de Süddeutsche Zeitung. „Voor mij voelde het als een klap, terwijl ik al op de grond lag. Het was alsof mijn hart eruit werd getrokken. Het is het wreedste wat ik in mijn carrière heb meegemaakt. En ik heb veel meegemaakt. Alle keepers waren verbijsterd. Mensen barstten in tranen uit.”

Volgens het 36-jarige Bayern-icoon was er geen duidelijke reden voor het ontslag van Tapalovic. „Er zijn dingen gezegd, maar niets van wat ik heb gehoord, sluit de mogelijkheid uit om met elkaar om tafel te gaan en zaken uit te spreken.”

Kahn

Kort nadat het interview gepubliceerd werd, reageerde Oliver Kahn - oud-keeper en tegenwoordig directeur bij Bayern - desgevraagd tegenover persbureau DPA op de uitspraken van zijn doelman. „Wat Manuel zei in delen van deze twee interviews in verband het ontslag van Toni Tapalovic doet geen recht aan hem als aanvoerder of aan de waarden van Bayern. Bovendien komen zijn uitspraken op het verkeerde moment, omdat we hele belangrijke wedstrijden voor de boeg hebben. We gaan het hier nog met hem over hebben.”

Toch snapt Kahn de emoties bij Neuer. „Hij is persoonlijk aangedaan, dat moet je tot op zekere hoogte begrijpen. Dat beseften we ook toen we hem deze niet licht genomen beslissing uitlegden.”