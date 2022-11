VIDEO Ajacied Wijndal raakt geblesseerd bij ongelukkige glijpartij

Voetbal

Ajax strooit met zege bij Rangers zout in wond PSV

Slechts vier minuten hoefde Ajax overeind te blijven in het Schotse stormpje, dat na de treffer van Steven Berghuis was uitgeraasd. Daardoor had het elftal van Alfred Schreuder net als in de thuiswedstrijd geen kind aan het povere Rangers FC (1-3). Door de zege plaatste Ajax zich niet alleen eenvoud...