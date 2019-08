ADO denkt aan PSV’er Ramselaar

Manager voetbalzaken Jeffrey van As sluit niet uit dat er komende week al een aankoop wordt gedaan. Zo is Bart Ramselaar van PSV in beeld als vervanger van smaakmaker Nasser El Khayati, die vorig jaar 17 goals maakte in de Eredivisie. De Marokkaan vertrok vorige week naar Qatar SC.

De 23-jarige Ramselaar, die in zijn eerste seizoenen furore maakte bij FC Utrecht, wordt door Mark van Bommel al een jaar lang amper ingezet. Hij kreeg vorig seizoen slechts 21 minuten speeltijd in de Eredivisie.

