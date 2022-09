Statistieken CL: slecht nieuws voor Ajax, Haaland weer het goudhaantje

Rangers FC - Napoli

Napoli gaat na twee speelronden alleen aan kop in de Champions League-groep A van Ajax. Na de 4-1 zege van vorige week tegen Liverpool ging het op bezoek bij Rangers een stuk moeizamer. Al werd er uiteindelijk ruim gewonnen met 0-3.

Bekijk ook: Napoli wint na strafschoppenspektakel van Rangers

y

AC Milan - Dinamo Zagreb

Chelsea - Red Bull Salzburg

Het debuut van Graham Potter als trainer van Chelsea is niet vlekkeloos verlopen. The Blues speelden thuis in de Champions League gelijk tegen Salzburg: 1-1.

Maccabi Haifa - Paris Saint Germain

Real Madrid - RB Leipzig

Manchester City - Borussia Dortmund

Voorafgaand aan Manchester City - Borussia Dortmund ging het vrijwel uitsluitend over Erling Braut Haaland. De spits - die in Engeland een sensationele start kent - was woensdagavond lang afwezig tegen zijn oude club, totdat hij in de slotfase op briljante wijze de winnende scoorde (2-1).

Bekijk ook: Haaland dient oude club nederlaag toe met waanzinnige goal

FC Kopenhagen - Sevilla

Juventus - Benfica

Na de zege op Maccabi Haifa van afgelopen week versloeg Benfica in Turijn ook Juventus. De Portugezen van coach Roger Schmidt kwamen nog wel vroeg in de wedstrijd op achterstand, maar wonnen met 2-1.

Shakhtar Donetsk - Celtic