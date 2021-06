Virgil van Dijk en Louis van Gaal kijken toe tijdens oefenduel Oranje

Van Dijk, normaliter aanvoerder van Oranje, mist het EK vanwege een zware knieblessure, die hij in oktober vorig jaar opliep tijdens een competitieduel van zijn club Liverpool. Van Gaal, die twee keer bondscoach van Oranje was, is sinds zijn vertrek bij Manchester United in 2016 met pensioen.

De 29-jarige Van Dijk hoopte aanvankelijk op tijd te zijn hersteld, maar moest enkele weken geleden de handdoek in de ring gooien, toen duidelijk werd dat zijn revalidatie langer ging duren.

„Het is verschrikkelijk, maar dit is de juiste beslissing”, zei Van Dijk. „Ik ben er erg teleurgesteld over, het zou mijn eerste grote toernooi zijn met Oranje. Het gaat goed met me, maar het EK komt nog te vroeg. Daarom heb ik moeten besluiten niet te gaan. De volledige focus gaat uit naar het nieuwe seizoen.”

Louis van Gaal en zijn vrouw Truus nemen plaats op de tribune. Ⓒ HH/ANP

Oranje keek tegen Schotland al vroeg tegen een achterstand aan, door Jack Hendry. Memphis Depay schoot niet veel later de gelijkmaker tegen de touwen: 1-1. In de rust bond Van Dijk het gesprek aan met enkele reserves van Oranje.