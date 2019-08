Ten Hag: ’Donny blijft’

En dus lijken de Ajax-fans, van wie er een flink aantal nachten heeft wakker gelegen van de vraag of de publiekslieveling zou gaan of niet, de champagne te kunnen ontkurken. Als de voortekenen niet bedriegen, sorteren beide clubs én de speler zelf inderdaad voor op een langer verblijf van de middenvelder. Maar Real Madrid is Real Madrid. En in Europa is de wil van De Koninklijke wet. De Madrilenen weten precies wat zij voor Van de Beek moeten betalen en als zij voor 1 september van gedachten veranderen en vinden dat de Nederlander alsnog moet komen, dan valt een transfer niet uit te sluiten.

Nadat Ten Hag eerder zei dat er ook bij Ajax geen spelers meer bij zouden komen, hield hij mede door de onzekere situatie rond Van de Beek niet voor niets een slag om de arm. „De selectie is rond zo. Of er moeten heel gekke dingen gebeuren.”