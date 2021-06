Video: spektakelshow ter ere van betreurde Diego Maradona lokt miljoenen kijkers

Met een lichtspektakel werden diverse hoogtepunten uit zijn carrière getoond. De video van de show werd intussen al bijna drie miljoen keer bekeken.

Aanklagers ondervragen de laatste verpleger van Diego Maradona

De strafvervolging van het medisch personeel van de overleden Maradona is maandag begonnen met de ondervraging van de 37-jarige verpleger die hem de laatste uren van zijn leven verzorgde.

Ricardo Almiron wordt ervan verdacht dat hij heeft gelogen over de gezondheidstoestand van de oud-voetballer in die bewuste nacht in november 2020. Volgens de verpleger ademde Maradona normaal en sliep hij rustig, terwijl uit een autopsie bleek dat Maradona op dat moment al stervende was.

Opzettelijke doodslag

Het Openbaar Ministerie in Argentinië vervolgt zeven leden van het medisch team rond Maradona voor opzettelijke doodslag. Ze worden de komende weken een voor een ondervraagd door aanklagers en riskeren bij een veroordeling celstraffen die kunnen oplopen tot 25 jaar.

Een fan legt zijn hand op een muurschildering van Diego Maradona. Ⓒ Reuters

Hersenchirurg en lijfarts Leopoldo Luque maakte deel uit van de medische ploeg rond het Argentijnse voetbalicoon, samen met psychiater Agustina Cosachov, psycholoog Carlos Diaz en nog vier verplegers. Luque is op 28 juni de laatste die ondervraagd wordt.

Een medisch panel van twintig experts dat de dood van Maradona onderzocht, stelde dat hij ontoereikende medische zorg had ontvangen, was verwaarloosd en langdurig had geleden voordat hij overleed aan een hartaanval. Weken daarvoor was er bij een hersenoperatie een bloedstolsel verwijderd bij de oud-voetballer die Argentinië in 1986 wereldkampioen maakte.