Suzanne Harmes: ’Eerder ingrijpen had trauma’s bespaard’

Suzanne Harmes. Ⓒ Rene Bouwman

Arnhem - Suzanne Harmes was in 2011 één van de eerste klokkenluiders van grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld. In haar geval ging het om coach Frank Louter. Bijna tien jaar later lijkt nu dus pas de echte doorbraak te komen. „Het had wel eerder mogen gebeuren, dan had je de nodige trauma’s bespaard”, zegt de 34-jarige ex-turnster, die bij de beste uit de Nederlandse geschiedenis hoort.