Gernot Trauner geniet van loting: ’Ik had niet eens meer op Champions League gerekend’

De landskampioen behoort sinds 2017 eindelijk weer tot de Europese voetbalelite en zag vanuit ’Pot 1’ één voor één de clubs aan zich gekoppeld worden. In De Kuip lieten Gernot Trauner, David Hancko en Bart Nieuwkoop hun gedachten los op de loting.

Atletico Madrid kent men nog in De Kuip. In de voorbereiding op vorig seizoen moest John de Wolf bij een vriendschappelijk duel al tussen Feyenoord-trainer Arne Slot en Diego Simeone in springen. „Officieel was dat vriendschappelijk, maar ze haatten het echt om te verliezen, laat staan in de Champions League”, kan Trauner er nu om lachen. „Je had die battle tussen Orkun (Kökçü, red.) en Carrasco (die rood kreeg, red.). Ze zullen vechten tot het einde en dat was achteraf een eerste indruk van wat we kunnen verwachten. Als het niet gaat zoals ze in gedachten hebben, doen ze er alles aan om het ritme te breken.”

Gernot Trauner. Ⓒ ANP

Maurizio Sarri

Lazio-coach Maurizio Sarri vergeleek De Kuip vorig seizoen al met een psychiatrische instelling, nadat hij vanaf de tribunes onder meer een katheter naar het hoofd kreeg geslingerd. „Het publiek zal ons thuis opnieuw energie geven”, houdt Trauner het neutraal. „In het uitduel vorig seizoen waren we er nog niet klaar voor Lazio partij te bieden, later wel (1-0 overwinning thuis, na de 4-2 nederlaag in Rome, red.). Veel van onze spelers hebben het nu al ervaren, dus we hebben een stap gemaakt, maar dat zal pas echt op het veld te zien moeten zijn. Dat het op bezoek bij Celtic vooral veel koppen wordt? Dat denk ik wel. De sfeer zal in eider geval fantastisch zijn.”

"Voor mij is dit een soort droom"

Voor de 31-jarige Trauner is de Champions League op zich al bijzonder, nu hij dicht bij zijn debuut is op het hoogste Europese podium. „Als ik terugdenk aan vijf jaar geleden, had ik eerlijk gezegd nooit verwacht nog Champions League te gaan spelen. Niet lang daarvoor degradeerde ik met een club in Oostenrijk (SV Ried, red.). Daarna startte bij LASK Linz mijn carrière pas echt. Voor mij is dit een soort droom. Toen ik dit soort wedstrijden vroeger op tv keek, was dit voor mij heel ver weg. Ik heb ze wel eens meegemaakt bij Bayern München op de tribune, omdat het vanuit Oostenrijk redelijk dichtbij was. Ik had ook graag Red Bull Salzburg geloot natuurlijk. Mijn broer (een fervent groundhopper, red.) heeft al een bericht gestuurd voor tickets voor de uitwedstrijden. Ik ben klaar voor deze ervaring en om te zien wat er mogelijk is.”

David Hancko. Ⓒ ANP

David Hancko

David Hancko heeft in ieder geval al succes gekend tegen Schotse tegenstanders. Met Sparta Praag scoorde hij zowel tegen Celtic als Rangers in eigen huis. „Bij Celtic speelden we uit voor een leeg stadion vanwege corona, maar later tegen Rangers zat het vol”, herinnert de Slowaak zich. „Dan krijg je in Schotland het gevoel dat je wordt overrompeld, een beetje zoals tegenstanders van ons dat ook hier zullen ervaren. Als je daar niet klaar voor bent, krijg je het moeilijk. Ik denk dat de Champions League voor 95 procent van onze spelers iets nieuws is. Na wat we vorig seizoen in de Europa League hebben laten zien, is dit een mooie stap. We gaan er álles aan doen om iets te laten zien. Ik denk dat men in Europa niet naar de Eredivisie kijkt, zoals wij hier naar de Premier League en La Liga kijken bijvoorbeeld. Misschien kan dat ons voordeel zijn, dat ze misschien niet weten hoe goed we zijn en ons onderschatten. Er wordt niet zo naar ons gekeken als naar andere teams in Europa. Als ik eraan denk die tunnel hier uit te stappen, met die kleine jongetjes aan onze hand en die hymne hoor, dan zal dat speciaal zijn. Er zal op een gezonde manier wat spanning bij komen. Ik weet dat onze coach ons in ieder geval heel goed zal voorbereiden. Ik ga ervan genieten. We willen laten zien wat we kunnen op het hoogste podium.”