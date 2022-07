Titelverdediger Djokovic maakt einde aan Wimbledon-sprookje Van Rijthoven

Vooraf lag er al praktisch een onmogelijke opdracht in het verschiet voor de in Roosendaal geboren tennisser: winnen van Djokovic op Wimbledon, de man die in 2017 (!) in de kwartfinale voor het laatst verloor op het heilige gras in Londen. En toen ook nog eens wegens een opgave tegen Tomas Berdych.

Of het de zenuwen waren, of dat Djokovic direct goed startte zal in het midden blijven, maar de Nederlander leverde direct zijn service in. De Servische titelverdediger liep uit naar 3-0 en ondanks dat Van Rijthoven zeker niet slecht speelde, vond hij in Nole zijn meerdere in de eerste set. Bij 5-2 sloeg hij met een fraaie bal de set binnen: 6-2. Een geflatteerde setstand, maar dat telt niet in de sport.

Novak Djokovic viert een punt. Ⓒ ANP/HH

Publiek op de banken voor Van Rijthoven

De tweede set liet Van Rijthoven zien uitstekend mee te kunnen op dit hoge niveau tennis en ging ’gewoon’ gelijk op met de winnaar van 20 grandslam-titels. De Serviër is op jacht naar zijn zevende Wimbledon-eindzege en zou daarmee op gelijke hoogte komen met zijn grote voorbeeld Pete Sampras. Ter vergelijking: de Nederlander debuteert op Wimbledon en had voor het onlangs in Den Bosch gewonnen ATP-toernooi nog nooit een wedstrijd op de ATP Tour gewonnen.

Keer op keer werd Djoko toch in verlegenheid gebracht als de Nederlander de bal diep sloeg. Bij 3-3 en op de service van de Servische wereldtopper bracht Van Rijthoven het op deuce. Door een fenomenaal punt kwam hij dan ook op breekpunt. Even werd de titelverdediger zoekgespeeld. Het publiek stond op de banken en dat ging nog verder toen hij op zeer fraaie wijze Djokovic brak en 4-3 voor wist te komen. De game erop kwam hij met een ace op 5-3.

Set om snel te vergeten

Op 5-4 mocht de Roosendaler serveren voor de set. Sowieso was zijn service beter gaan lopen de tweede set. Toch werd het spannend. De Nederlander moest tot drie keer toe een breekpunt wegwerken, voordat hij er zelf weer een kreeg. Een sublieme bal van Djokovic wist dit ook weer weg te werken. Maar even later deed hij het toch echt: Van Rijthoven pakte de tweede set met 6-4. Het was pas de tweede keer dit toernooi dat Djoko een set verloor. Vorig jaar verloor hij op weg naar de eindzege slechts twee keer een set.

Vrijwel direct in de derde set toch een domper voor Van Rijthoven, want de opmars van de Nederlander werd eventjes de kop ingedrukt: hij verloor zijn service. Daardoor knakte er iets bij Van Rijthoven. Binnen no time liep Djokovic uit naar 5-0. Gelukkig wist hij de hatelijke nul nog weg te poetsen, maar een game later was de set toch echt verloren: 6-1.

En dus was er maar één opdracht: de rug rechten. Maar de ballen van de Nederlander vielen niet meer. Het werd direct penibel bij de start van set 4: breakpoints voor Djokovic. Met een geweldige return was het ook meteen raak. Van Rijthoven schroefde zijn niveau omhoog, maar het is wel Djokovic waar tegen hij speelde. De Serviër was simpelweg te goed. Met een dubbele break op zak mocht hij gaan serveren voor de wedstrijd en een plek in de kwartfinale. En natuurlijk lukte dit. In de volgende ronde wacht Jannik Sinner voor Djokovic, die Carlos Alcaraz versloeg.

Hoog bezoek

Tennisiconen Rod Laver (Australië) en Billie Jean King (Verenigde Staten) keken op Wimbledon vanuit de Royal Box naar het duel tussen Van Rijthoven en Djokovic. Beiden waren te gast vanwege de viering van het 100-jarig bestaan van het Centre Court.

De inmiddels 83 jaar oude Laver won in zijn loopbaan elf grandslamtitels, de vijf jaar jongere King één meer. Ook de Nederlandse tennislegende Tom Okker was op 'Middle Sunday' aanwezig. De 78-jarige Okker haalde in 1978 de laatste vier op Wimbledon. Richard Krajicek, die Wimbledon in 1996 wist te winnen, is pas volgend weekend aanwezig in Londen.

Een aardig rijtje was aanwezig: Rod Laver Bjorn Borg en Venus Williams waren aanwezig. Ⓒ ANP/HH

Van Rijthoven verdient op Wimbledon evenveel als tot nu toe

Van Rijthoven heeft op Wimbledon net zoveel prijzengeld verdiend als in zijn hele carrière. De nummer 104 van de wereld hield aan het grandslamtoernooi 190.000 pond, omgerekend ruim 220.000 euro, over.

De 25-jarige Van Rijthoven, toegelaten met een wildcard, sloeg de afgelopen jaren - tot Wimbledon - in totaal zo'n 290.000 euro bij elkaar. Daarbij zijn echter ook de verdiensten in het dubbelspel meegerekend. Vorige maand verdiende de nummer 3 van Nederland 98.580 euro met zijn titel in Rosmalen.

Op Wimbledon zijn dit jaar geen punten voor de wereldranglijst te verdienen. Dat besluit hebben tennisbonden ATP en WTA genomen naar aanleiding van de beslissing van Wimbledon om de Russische en Belarussische tennissers te weren.

Wanneer er wel punten waren toegekend op Wimbledon, dan had Van Rijthoven na het toernooi vermoedelijk net buiten de top-70 gestaan.

Van Rijthoven staat momenteel virtueel wel in de mondiale top-100. Hij bezet de 99e plek.

Van Rijthoven verlengt grasseizoen in Newport

Van Rijthoven gaat zijn grasseizoen verlengen in het Amerikaanse Newport. Vermoedelijk wordt de mondiale nummer 104 nog toegevoegd aan het hoofdschema van het toernooi in de Verenigde Staten, dat over ruim een week begint. Hij is vooralsnog eerste reserve.

De 25-jarige Van Rijthoven is bezig aan een indrukwekkend grasseizoen. Hij won zeer verrassend het grastoernooi van Rosmalen en haalde de vierde ronde op Wimbledon, waarin hij zondag in vier sets verloor van titelhouder Novak Djokovic (6-2 4-6 6-1 6-2).

In 2000 baarde Peter Wessels opzien door het ATP-toernooi van Newport te winnen. Dat was de enige titel voor de voormalig nummer 72 van de wereld.

Voor Van Rijthoven staat de komende weken plaatsing voor de US Open op het spel. "Doordat Tim zo ver is gekomen op Wimbledon heeft hij volgende week geen mogelijkheid punten te pakken, terwijl zijn concurrenten dat wel kunnen. Daarom zijn de komende weken in de Verenigde Staten van belang", zei Luca Cozzi, de manager van Van Rijthoven.

De US Open begint op 29 augustus.