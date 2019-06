Luuk de Jong op weg naar Sevilla

De 28-jarige centrumspits van PSV staat in de nadrukkelijke belangstelling van Sevilla. De verwachting is dat de deal met de Spaanse club snel rondkomt. Sevilla zal een bedrag van twaalf à dertien miljoen euro betalen. De Jong heeft nog een contract tot medio 2021 in Eindhoven.

Bij de verlenging van de verbintenis in de zomer van 2018 zijn logischerwijs duidelijke afspraken gemaakt. De Jong werd bij PSV onder meer drie keer landskampioen. De aanvaller speelt al vijf jaar voor PSV. De Oranje-international maakte er eerder na een voor hem persoonlijk ijzersterk seizoen geen geheim van dat hij nog een mooie transfer zou willen maken.

Na een sterke periode bij FC Twente maakte De Jong in 2012 al eens een overstap naar de Premier League. Bij Newcastle United en vervolgens bij Borussia Mönchengladbach kwam de kopsterke aanvaller niet uit de verf.