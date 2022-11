Premium Het beste van De Telegraaf

Na teleurstelling en controverse opnieuw de allerbeste Houston Astros verzilveren abonnement op World Series nu wel

Door Daan ten Berge

Het MLB-seizoen zit erop, Houston bleek in 2022 de beste. Ⓒ ANP/HH

Een jaar geleden waren de Atlanta Braves te sterk en in 2019 gingen de Washington Nationals er met de eer vandoor, maar zaterdagnacht (Nederlandse tijd) verzilverden de Houston Astros voor het eerst sinds de controversiële World Series-winst van 2017 weer eens hun recente abonnement op de seizoensfinale van de Major League Baseball. De Philadelphia Phillies werden in ’game 6’ met 4-1 verslagen, waarmee de best of seven-reeks op 4-2 werd gebracht.