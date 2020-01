Dit is het lichtpunt van PSV: ’Brutaliteit en durf’

Noni Madueke draait de verdedigers van KAS Eupen dol. De jonge Engelsman laat zich zien tijdens het winterse trainingskamp van PSV in Qatar. Ⓒ ANP

DOHA - Een week voor de hervatting van de competitie kent het door blessures geplaagde PSV nog vele vraagtekens. Interim-trainer Ernest Faber heeft er tijdens het trainingskamp in Qatar op los geëxperimenteerd, waardoor zich nog allerminst een vaste formatie aftekent voor de tweede helft van het seizoen. Een lichtpuntje met het oog op de door blessures gedecimeerde aanval was de wijze waarop de jonge Noni Madueke zich manifesteerde in Doha.