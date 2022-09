VIDEO Veldbestormer deelt karatetrap uit in Turkse competitie

Hij rende op een groepje spelers af dat rondom de middenlijn nog fel stond te discussieren en vloog met een karatetrap in op de rug van een Besiktas-speler. Diens ploeggenoten, waaronder een attente Wout Weghorst, reageerden snel en werkte de hooligan tegen de grond, waarna stewards hem inrekenden.

De spits van Oranje uitte daarna zichtbaar zijn woede over de veldbestormer, iets dat blijkbaar niet in goede aarde viel bij enkele stafleden van Ankaragücü, waarna er nog even een nieuw opstootje ontstond.