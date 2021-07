Nadine Visser snelt naar halve finale 100 meter horden

Het was nog maar de vraag of Visser de Olympische Spelen zou halen, want bij haar eerste wedstrijd outdoor in het olympische seizoen liep ze een hamstringblessure op, die haar zes weken aan de kant hield.

Ze herstelde echter snel en kon in aanloop naar de Spelen in Tokio nog wat wedstrijdritme opdoen. In de Diamond League van Gateshead noteerde ze 12,78 en zag ze dat de vorm groeiende was. Bij haar eerste optreden in het lege Olympisch Stadion van Tokio liet ze zien dat ze weer kan strijden voor in ieder geval een finaleplaats en wellicht zelfs meer.

