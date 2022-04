Premium Het beste van De Telegraaf

FC Utrecht-middenvelder Adam Maher klaar om stap omhoog te maken

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Adam Maher Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - De aftrap van Rick Kruys als hoofdtrainer van FC Utrecht viel vorige week tegen door een late gelijkmaker van RKC Waalwijk. Bij de eerste wedstrijd onder diens leiding in de Galgenwaard, zaterdagavond tegen Fortuna Sittard, hoopt FC Utrecht de vieze smaak van vorige week weg te spoelen. „Het was heel zuur tegen RKC”, vindt middenvelder Adam Maher. „We waren de betere ploeg en gaven negentig minuten lang niks weg. Als je dan toch nog de gelijkmaker tegen krijgt, doet dat wel wat met de sfeer. We moeten nu zorgen dat we het goede spel wel om gaan zetten in een resultaat.”