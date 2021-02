Legende van Totilas leeft voort

Total US (hoofdfoto) laat met een zege in Tolbert zien dat hij uit hetzelfde hout is gesneden als zijn vader Totilas. Ook Toto Jr (kleine foto) doet het geweldig, aldus Edward Gal. Ⓒ FOTO’s DigiShots

TOLBERT - De onlangs overleden wonderhengst Totilas heeft zijn ongekende talent overgedragen aan zijn kinderen. Zijn zonen Total US en Toto Jr traden in het Groningse Tolbert in zijn voetsporen met scores van rond de 80% onder Totilas’ voormalige ruiter Edward Gal. De weg naar Tokio is ingezet en het ziet er veelbelovend uit.