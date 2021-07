Fraaie solo bezorgt Patrick Konrad zege in kletsnatte Pyreneeën-rit in Tour

Vanaf de startplaats El Pas de la Casa regende het niet alleen druppels, maar ook aanvallen. Uiteindelijk ontstond hieruit een kopgroep van 14 man, al reden ze nooit echt bij elkaar, want steeds probeerden renners weg te rijden. Het verschil werd gemaakt op de laatste klim, de Portet d’Aspet, waar Konrad wegreed. David Gaudu en Sonny Colbrelli waren te laat, maar gingen wel in de achtervolging. Maar Konrad daalde minstens zo goed als het duo, dat hun kruit leek te hebben verschoten.

Gaudu en Colbrelli werden ingerekend door zeven andere vluchters, te weten Franck Bonnamour, Jan Bakelants, Lorenzo Rota, Alex Aranburu, Toms Skujins, Michael Matthews en Pierre-Luc Périchon. Maar de Oostenrijkse vogel was gevlogen: Konrad soleerde naar een fraaie zege en is pas de derde Oostenrijker die een ritzege in de Tour wist te pakken. Colbrelli werd tweede, Matthews derde. Voor Konrad (29) was het zijn derde zege als wielerprof. Eerder veroverde hij in zijn vaderland twee nationale titels op de weg: in 2019 en dit jaar.

Het peloton leek een ’rustdag’ te hebben genomen, want Tadej Pogacar en de zijnen lieten de grote vluchtgroep wegrijden tot op een gegeven moment boven de 14 minuten. Vijf kilometer voor de meet bleef een kleine groep met favorieten - onder wie Pogacar - over richting de meet. Wout van Aert stookte namens Jumbo-Visma het vuurtje een beetje op, maar tot verschuivingen in het klassement leidde dit niet.