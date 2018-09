'Onana straalt rust en bravoure uit'

"Bij Jong Ajax maakte hij nog wel eens wat foutjes, maar nu straalt hij een bepaalde rust uit. Maar ook veel bravoure. Dat vind ik mooi om te zien", sprak Klaassen voor de camera van FOX Sports.

"Hij heeft een uitstraling van: borst vooruit en niemand gaat mij passeren. Dat klopt ook wel, want hij krijgt er weinig tegen." Klaassen is blij met zijn ploeggenoot. "Het is een mannetje. Als het goed gaat, wil hij het graag horen. Dan is hij vrolijk."

Ajax won zondag met 2-0 van Sparta.

Kasper Dolberg in actie voor Ajax tegen Sparta Ⓒ ANP

'Niet heel bijzonder'

Klaassen over de zege: "Het was misschien niet heel bijzonder om naar te kijken. Sparta parkeerde de bus. Maar we hebben uiteindelijk makkelijk gewonnen. Het was niet zo dat we honderd procent moesten geven om de zege binnen te halen. We hebben op de juiste momenten toegeslagen."