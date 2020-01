ADO deinst niet terug voor strapatsen Pardew

Directeur Mohammed Hamdi (l) en de nieuwe hoofdcoach Alan Pardew van ADO Den Haag. Ⓒ ANP

Den Haag - Met Alan Pardew heeft ADO Den Haag niet alleen een in de Premier League gelouterde trainer binnengehaald, maar ook een die in Engeland bekendstaat om zijn strapatsen langs de lijn. Er zijn online filmpjes te vinden, waarin de Engelsman bekvecht met collega-trainers, bonje heeft met een speler van de tegenpartij of kolderiek dansend voor de camera een doelpunt viert. „Ik houd ervan om te denken, dat ik met het ouder worden wat meer ’in control’ ben geworden”, suggereerde Pardew (58) bij zijn drukbezochte presentatie bij ADO.