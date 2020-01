’Ik sloop Sjinkie’

Sjinkie Knegt maakt volgende maand zijn rentree. Ⓒ ANP

DEBRECEN - Hij is er al voor de derde keer op een rij niet bij tijdens een internationaal titeltoernooi, maar ook aan de vooravond van de Europese kampioenschappen in het Hongaarse Debrecen blijft Sjinkie Knegt natuurlijk niet onbesproken. Ruim een jaar nadat hij thuis in Bantega ernstige brandwonden opliep, kijkt de shorttrackwereld reikhalzend uit naar de rentree van het 30-jarige fenomeen.