Vrezende piloot trok al reddingsvest aan voor rampvlucht met voetballer Emiliano Sala

Sala kwam in 2019 om het leven tijdens een vlucht van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. De 28-jarige Argentijn Sala maakte destijds de overstap van de Franse club Nantes naar Cardiff City. Zijn toestel verdween boven Het Kanaal van de radar. Het lichaam van Sala is teruggevonden, de stoffelijke resten van de piloot bleken onvindbaar.

De BBC ontdekte dat Ibbotson na zijn eerdere vlucht naar Nantes telefonisch zijn beklag had gedaan bij een medepiloot over zijn toestel. Hij zou in de lucht onder meer een verdacht geluid hebben gehoord. „Ik was halverwege Het Kanaal toen ik een knal hoorde”, zei de piloot. Ook zou een pedaal niet naar behoren hebben gewerkt. „Dit toestel moet terug de hangar in.”

Sala was er zelf ook niet gerust op. Hij stuurde vanuit het vliegtuig nog een stembericht naar vrienden en vertelde „bang” te zijn. „Het toestel lijkt uit elkaar te vallen.”

Later bleek dat de piloot niet over de juiste papieren beschikte om de vlucht uit te voeren. De zakenman die de vlucht had geregeld kreeg een gevangenisstraf opgelegd van anderhalf jaar.

