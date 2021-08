Sergio Pérez hoopt na crash toch nog mee te doen aan GP van België

Sergio Pérez in de bandenstapel. Ⓒ HH/ANP

Nog voor de race in België goed en wel is begonnen, moet Red Bull Racing al een domper verwerken. Op het kletsnatte circuit crashte Sergio Pérez al bij de verkenningsronde. De Mexicaan maakte geen harde klapper, maar belandde wel in de bandenstapel en kon hier zelf niet meer uitkomen.