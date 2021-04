Eigenaar Stan Kroenke niet van plan om Arsenal te verkopen aan Dennis Bergkamp en co

Zijn Kroenke Sports & Entertainment (KSE) groep heeft de geruchten de kop ingedrukt dat Spotify-oprichter Daniel Ek en enkele Arsenal-iconen de club zouden willen overnemen.

„In de afgelopen dagen hebben we geconstateerd dat er speculaties zijn over een mogelijk overnamebod voor Arsenal. Wij blijven 100 procent toegewijd aan Arsenal en zullen geen aandelen in de club verkopen”, meldde KSE in een verklaring. „We hebben geen bod ontvangen en zullen ook geen bod in overweging nemen.”

Bergkamp

Volgens Engelse media zou Ek, de oprichter van muziekstreamingsdienst Spotify, Arsenal willen overnemen en daarbij samenwerken met drie oud-sterspelers van Arsenal, namelijk Dennis Bergkamp, Thierry Henry en Patrick Vieira.

Kroenke heeft 67 procent van de aandelen in zijn bezit. De Amerikaan kreeg veel kritiek te verduren van supporters en oud-spelers nadat Arsenal zich aanvankelijk had aangesloten bij de plannen voor de Super League. Alle Engelse clubs trokken zich na twee dagen van felle protesten onder vooral de Britse voetbalfans terug uit het project.