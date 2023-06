Premium Het beste van De Telegraaf

Griekspoor uit ’winterslaap’: ’Je hebt wel scherpte nodig’

ROSMALEN - De tijd dat Tallon Griekspoor zichzelf gravelspecialist noemde is voorbij. De 26-jarige Nederlander won begin dit jaar op hardcourt zijn eerste ATP-toernooi in Pune en bereikte donderdag met vlekkeloos spel de kwartfinales op het gras van het Libéma Open in Rosmalen: 6-3, 6-2 zege op Alexei Popyrin.