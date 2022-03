Max Verstappen viel niet uit door probleem met benzinepomp

Autosport

‘Kritische Verstappen had een serieus punt in Bahrein’

Het Formule 1-seizoen is losgebarsten, en hoe! Telegraaf-verslaggever Erik van Haren en voormalig coureur Christijan Albers kijken terug op de bewogen eerste race in Bahrein. Ze praten over de problemen bij Red Bull, de kritiek van Max Verstappen, nemen de opmars van Ferrari onder de loep en besprek...