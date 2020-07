Earnest Stewart: ’Ik ken Ron Jans niet als racist’

Earnes Stewart. Ⓒ ANP/HH

Dat Earnest Stewart een aardig balletje kon trappen, bewees hij in Uden al op jonge leeftijd. Dat de in Brabant geboren Amerikaan het tot 101-voudig international en technisch directeur van de Amerikaanse voetbalbond zou schoppen, had op dat moment echter niemand kunnen bevroeden. TELESPORT nam contact op met de 51-jarige Stewart, die een nóg krankzinniger jaar voor zijn kiezen kreeg dan menig ander voetbalbestuurder.