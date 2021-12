Kjeld Nuis op 1500 meter wél naar Olympische Spelen

Video

Antwerpen vol met Nederlanders: ‘Tja, koningshuis geeft ook feest'

Veel Nederlanders brengen in de kerstvakantie een bezoekje aan het Belgische Antwerpen. Omdat er bij de zuiderburen soepelere coronamaatregelen gelden dan in Nederland, is het voor velen de ideale plek om een dagje te gaan winkelen. Verslaggever Alexander Bakker peilde de stemming in Antwerpen.