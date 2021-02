RKC Waalwijk nekt FC Emmen in blessuretijd

Door deze zestiende nederlaag van dit seizoen wordt de situatie voor FC Emmen steeds uitzichtlozer. Het gat met RKC Waalwijk, dat op een veilige vijftiende plaats staat, is opgelopen tot dertien punten. De andere concurrenten in de strijd tegen degradatie, ADO Den Haag en Willem II, hebben deze speelronde zware opdrachten met respectievelijk een thuiswedstrijd tegen PSV en een uitwedstrijd tegen Feyenoord, maar daarvan kan Emmen dus sowieso niet profiteren.

Vanaf de eerste minuut maakte thuisploeg RKC, dat net als vorig jaar in het carnavalsseizoen in een bontgekleurd carnavalstenue was gehuld, de meeste aanspraak op de zege. De opvallende shirts worden gesigneerd verkocht om geld te verzamelen voor een tribune voor minder valide supporters. De Brabanders hadden het beste van het spel en kregen legio kansen, maar hadden niet voor het eerst dit seizoen moeite met de afronding.

Jean-Pierre Rhyner van FC Emmen probeert van zich af te houden. Ⓒ ANP

De gevaarlijkste man aan RKC-zijde was een rasechte Emmenaar. Thijs Oosting is de zoon van Joseph Oosting, die 231 competitieduels voor FC Emmen speelde en tegenwoordig assistent-trainer is van Thomas Letsch bij Vitesse. Zijn zoon Thijs is in januari door RKC gehuurd van AZ. Nadat een indraaiende hoekschop van Oosting vroeg in de wedstrijd de paal had geraakt, kreeg de Drent ook de beste kans van de eerste helft, maar zijn inzet werd geblokt door de Peruviaanse verdediger Miguel Araujo.

FC Emmen wist in de eerste helft geen enkele keer gevaarlijk te worden, maar toonde direct na rust beterschap. Weggestuurd door Keziah Veendorp dook Michael de Leeuw op voor het RKC-doel, maar de Brabander joeg de bal wild over. Ook na rust waren de meeste kansen voor RKC, maar de nieuwe FC Emmen-doelman Michael Verrips hield aanvankelijk zijn doel schoon. Totdat in blessuretijd verdediger Touba de bal ongenadig hard in het Emmense doel knalde en daarmee zorgde voor de eerste competitiezege voor de ploeg van trainer Fred Grim sinds 5 december vorig jaar (3-2 tegen VVV-Venlo).