Pello Bilbao wint derde etappe in Tour Down Under, Jay Vine grijpt leiding

Boston Celtics kloppen Golden State Warriors

08.18 uur: De basketballers van de Boston Celtics hebben de wedstrijd tegen Golden State Warriors gewonnen. De ploeg uit Boston won in de verlenging met 121-118 tegen de NBA-kampioen.

Jayson Tatum was topscorer met 34 punten en zorgde voor 19 rebounds. Al Horford voegde daar 20 punten aan toe, Marcus Smart maakte 18 punten en Jaylen Brown 16. Het is de achtste zege op rij voor de Celtics, die aan kop gaan in de Eastern Conference. Boston maakte in het derde en vierde kwart een achterstand goed en met de score van Smart in de verlenging ging de ploeg voor het eerst sinds de eerste helft weer aan de leiding.

Stephen Curry was goed voor 29 punten bij de Warriors, die Boston vorig jaar in de finale van de NBA versloegen. Klay Thompson en Jordan Poole maakten beiden 24 punten.

Pello Bilbao wint derde etappe in Tour Down Under

07.57 uur: Pello Bilbao heeft de derde etappe van de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De 32-jarige Spanjaard van Bahrain Victorious bleef in de rit van Norwood naar Campbelltown na 116,9 kilometer de Brit Simon Yates en de Australiër Jay Vine voor. Milan Vader eindigde op 28 seconden als achtste.

Vine nam de leiderstrui over van zijn landgenoot Rohan Dennis, die een dag eerder de tweede etappe had gewonnen. Hij heeft een voorsprong van 15 seconden op Bilbao en 16 op Yates.

De Tour Down Under duurt tot en met zondag.