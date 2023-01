Sport Kort: nog geen basisplek Blind bij Bayern

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Blind begint in Leipzig op de bank bij Bayern München

20.12 uur: Daley Blind begint vrijdagavond (20.30 uur) op de bank bij Bayern München, als de kampioen van Duitsland de competitie in de Bundesliga hervat met de uitwedstrijd tegen Leipzig. De international kwam in de winterstop over van Ajax, waar hij zijn basisplaats was kwijtgeraakt. In Leipzig speelt de Canadees Alphonso Davies op Blinds favoriete plek, linksachter.

Naast Blind zit ook onder meer Ryan Gravenberch, een andere oud-Ajacied. De middenvelder heeft van trainer Julian Nagelsmann evenmin een plaats in de basis gekregen. Matthijs de Ligt begint wel aan de wedstrijd.

Yann Sommer staat in het doel bij de koploper. Hij werd deze week overgenomen van Borussia Mönchengladbach, vanwege de langdurige blessure van international-keeper Manuel Neuer.

Noussair Mazraoui, ook al een speler met een Ajax-verleden, ontbreekt bij Bayern. Hij is voorlopig nog niet fit. Dat geldt ook onder meer voor Sadio Mané, de aanvaller die in de zomer overkwam van Liverpool.

Bos eindigt als vierde op EK

18.08 uur: Skeletonster Kimberley Bos heeft haar Europese titel niet met succes kunnen verdedigen. De winnares van het brons op de Olympische Spelen van Peking eindigde als vierde op de baan van het Duitse Altenberg.

De Duitse Tina Hermann is de nieuwe Europese kampioen, met een tijd van 1.56,52. over twee runs, Janine Flock uit Oostenrijk pakte het zilver (1.57,14). Ze was net iets sneller dan Susanne Kreher, de Duitse nummer 3 van de Europese titelstrijd. (1.57,15)

Bos kwam na 1.57,81 voor de tweede keer over de finish. Het EK werd tijdens een wereldbekerwedstrijd gehouden. Bos eindigde in dat klassement als vijfde, want Mirela Rahneva uit Canada liet de vierde tijd (1.57,16) noteren.

Bos stak de afgelopen weken in goede vorm. Ze won de wereldbekerwedstrijd in Winterberg. Bos heeft nu haar zinnen gezet op het WK van volgende week in het Zwitserse Sankt Moritz, waar ze vorig jaar Europees kampioen werd.

„Het was niet mijn beste wedstrijd denk ik”, reageerde Bos na afloop. „Maar voor Altenberg ben ik nog steeds heel blij met deze prestatie. De ene run gaat hier beter dan de andere. Ik had twee relatief constante runs, maar maakte in de eerste run een fout. En in de tweede run ging ik voor de derde bocht al in de fout. Het is wat het is. Ik ben gewoon heel trots dat ik vierde ben geworden op het EK.”

Luiten en Van Driel verder in Abu Dhabi Championship

17.21 uur: De golfers Darius van Driel en Joost Luiten zijn bij het Abu Dhabi Championship ook in het weekeinde nog van de partij. Beiden overleefden in het toernooi de eerste schifting, de zogenoemde ’cut’. De Nederlanders staan respectievelijk op de 43e en 57e plaats. Ze noteerden in de tweede ronde beiden 69 slagen. Beiden verbeterden zich daarmee ten opzichte van hun eerste ronde.

Voor Wil Besseling en Daan Huizing zit het evenement er na twee rondgangen op. Zij eindigden op de 84e plek, onvoldoende om het toernooi een vervolg te geven. Francesco Molinari en Guido Migliozzi staan vooralsnog op de gedeelde eerste plaats. Beide Italianen staan na twee rondes op tien slagen onder het baangemiddelde.

Skiër Kriechmayr wint eerste van twee afdalingen in Kitzbühel

16.07 uur: Vincent Kriechmayr heeft in Kitzbühel de eerste van twee wereldbekerwedstrijden op de afdaling gewonnen. De 31-jarige Oostenrijker was op de beruchte Streif de Italiaan Florian Schieder en de Zwitser Niels Hintermann te snel af.

De wedstrijd in Kitzbühel werd ontsierd door een zware val van de Noor Henrik Roea. Die viel kort voor de finishlijn hard en moest met een helikopter worden weggebracht. Het is voor Kriechmayr zijn vijftiende zege in de wereldbekerzege en de achtste in de afdaling. In Kitzbühel won hij nooit eerder de afdaling, wel een super-G in 2021.

Zaterdag komen de skiërs in Kitzbühel opnieuw in actie in een afdaling. Het wordt de laatste wedstrijd van de Zwitserse skilegende Beat Feuz. Zondag is er in Kitzbühel nog een slalom. De Italiaanse Sofia Goggia won de afdaling in Cortina d’Ampezzo. Ze bleef Ilka Stuhec uit Slovenië en de Duitse Kira Weidle voor. De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin die jaagt op het record van 83 overwinningen, eindigde als vierde.

Gianni Moscon breekt in Tour Down Under sleutelbeen

11.14 uur: Gianni Moscon heeft in de Tour Down Under zijn linkersleutelbeen gebroken. De Italiaan van Astana kwam vrijdag in de derde etappe ten val samen met ploegmaat Leonardo Basso. Moscon kon niet meer verder.

Zijn team maakte na afloop van de etappe bekend dat de Italiaan zijn sleutelbeen heeft gebroken. Hij wordt in Adelaide geopereerd.

Moscon zag vorig seizoen zijn voorjaar mislukken na een besmetting met het coronavirus in januari. Hij haalde in de klassiekers Strade Bianche, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen de finish niet en besloot een pauze te nemen. In 2021 eindigde Moscon nog als vierde in de in oktober verreden editie van Parijs-Roubaix, nadat hij lang aan de leiding had gereden.

Australische atleet Bol test positief op dopingmiddel epo

09.11 uur: De Australische atletiekbond heeft atleet Peter Bol voorlopig geschorst nadat hij positief heeft getest op het verboden middel epo. De 28-jarige Australiër eindigde op de Olympische Spelen van Tokio als vierde op de 800 meter.

Bol testte bij een out-of-competition-controle afgelopen oktober positief op synthetische epo. Hij is op 10 januari voorlopig geschorst. De atleet heeft in een verklaring op Twitter gezegd onschuldig te zijn en wil dat de B-staal wordt gecontroleerd. „Om duidelijk te zijn, ik heb nooit in mijn leven epo gekocht, onderzocht, in bezit gehad, toegediend of gebruikt.”

Volgens de regels van het mondiale antidopingagentschap riskeert Bol een schorsing van vier jaar als hij schuldig wordt bevonden aan het gebruik van het verboden middel.

Boston Celtics kloppen Golden State Warriors

08.18 uur: De basketballers van de Boston Celtics hebben de wedstrijd tegen Golden State Warriors gewonnen. De ploeg uit Boston won in de verlenging met 121-118 tegen de NBA-kampioen.

Jayson Tatum was topscorer met 34 punten en zorgde voor 19 rebounds. Al Horford voegde daar 20 punten aan toe, Marcus Smart maakte 18 punten en Jaylen Brown 16. Het is de achtste zege op rij voor de Celtics, die aan kop gaan in de Eastern Conference. Boston maakte in het derde en vierde kwart een achterstand goed en met de score van Smart in de verlenging ging de ploeg voor het eerst sinds de eerste helft weer aan de leiding.

Stephen Curry was goed voor 29 punten bij de Warriors, die Boston vorig jaar in de finale van de NBA versloegen. Klay Thompson en Jordan Poole maakten beiden 24 punten.

Chicago Bulls versloeg Detroit Pistons in een wedstrijd in Parijs met 126-108. Het was de eerste NBA-wedstrijd die in Europa werd gespeeld sinds 2020.

Zach LaVine zorgde voor 30 punten en DeMar DeRozan maakte 26 punten. Bojan Bogdanovic was goed voor 25 punten bij Detroit, dat voor de dertiende keer op rij verloor van de Bulls.

Pello Bilbao wint derde etappe in Tour Down Under

07.57 uur: Pello Bilbao heeft de derde etappe van de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De 32-jarige Spanjaard van Bahrain Victorious bleef in de rit van Norwood naar Campbelltown na 116,9 kilometer de Brit Simon Yates en de Australiër Jay Vine voor. Milan Vader eindigde op 28 seconden als achtste.

Vine nam de leiderstrui over van zijn landgenoot Rohan Dennis, die een dag eerder de tweede etappe had gewonnen. Hij heeft een voorsprong van 15 seconden op Bilbao en 16 op Yates.

Jumbo-Visma raakte de leiderstrui van Dennis kwijt, maar ploegleider Addy Engels zag een sterk optreden van Vader. „Rohan had vandaag niet de benen”, zei Engels. „Hij communiceerde dit via zijn oortje en gaf aan dat Milan voor zijn eigen kans kon rijden. Dat heeft hij snel opgepakt. De achtste plaats is een mooi resultaat voor hem. Het toont aan dat het met de kwaliteiten van Milan wel snor zit.”

Vader baalde dat de ploeg de leiderstrui moest afstaan maar was wel blij met zijn eigen rijden. „Ik wil genieten van ieder moment en ik leer iedere dag weer een beetje bij en maak progressie”, zei hij. „Dat is erg fijn om te ondervinden en geeft vertrouwen voor de rest van het seizoen.” In het klassement staat Vader, die veel van het vorige seizoen miste na een zware val in de Ronde van het Baskenland, vijftiende op 1.03 van Vine.

De Tour Down Under duurt tot en met zondag.