Degelijke eerste run Maarten Meiners ondanks fysieke malheur en sneeuwstorm: ’Dat is gewoon ontzettend pech hebben’

De Zwitser Marco Odermatt leidt voorlopig met een tijd van 1.02,93, gevolgd door de Oostenrijker Stefan Brennsteiner (1.02,97) en de Fransman Mathieu Faivre (1.03,01).

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

De tweede run volgt later deze zondag. Meiners moet echter nog even geduld hebben. Vanwege de forse sneeuwval in Yanqing is de tweede run uitgesteld tot zeker 08.00 uur Nederlandse tijd. Dat is een vertraging van ruim een uur. De Nederlandse alpineskiër gaat als negende van start in de tweede run.

Maarten Meiners: „Mijn rug is bij mij een beetje een zwakke plek.” Ⓒ ANP/HH

Verbeteren

Meiners denkt dat hij zich bij de olympische reuzenslalom nog wat kan verbeteren in zijn tweede run. „Gedeeltelijk heb ik mijn beste vorm kunnen laten zien. Maar een deel kan ook zeker beter. Daar wil ik mijn tweede run aan werken”, aldus Meiners. „Ik zit in de top 30 en die wordt in de omgekeerde volgorde gestart. Ik denk dat ik nog een paar plekken goed kan maken.”

De omstandigheden op de piste in Yanqing zijn zwaar, volgens Meiners: „We zien dat het toch kan sneeuwen in China en best wel hard eigenlijk. Dat zijn natuurlijk geen makkelijke omstandigheden. Maar ja, iedereen heeft daar last van. Je moet er dan gewoon het beste van maken.”

Door rug gegaan

Meiners is bovendien niet helemaal fit. „Ik ben drie dagen geleden door mijn rug gegaan. Dat is bij mij een beetje een zwakke plek. Dat is gewoon ontzettend pech hebben. Gelukkig ben ik heel goed begeleid door de staf van NOC*NSF om hier zo goed als mogelijk aan de start te staan. Daar ben ik heel blij mee, dat ik hier naar beneden kon.”

Meiners is de eerste Nederlandse skiër die meedoet aan de Olympische Spelen sinds de broers Dick en Peter Pappenheim in 1952. Hij voldeed niet helemaal aan de eisen voor deelname van NOC*NSF, maar de sportkoepel besloot hem op voordracht van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) toch naar China te sturen.

Alle olympische wedstrijden zijn live te volgen en terug te zien via Eurosport/discovery+.