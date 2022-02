Maarten Meiners 18e op reuzenslalom ondanks fysieke malheur en sneeuwstorm: ’Gewoon ontzettend pech hebben’

Meiners had eerder op de dag met 1.06,03 de 22e tijd neergezet in de eerste run. Na ruim een uur uitstel vanwege de hevige sneeuwval in Yanqing ging Meiners rond kwart over acht Nederlandse tijd van start voor zijn tweede run. Onder zware omstandigheden maakte hij twee fouten op de Ice River en verloor daarbij veel snelheid. Met 1.09,45 was hij ook duidelijk langzamer dan in de eerste run.

Topfavoriet Odermatt maakte het in de tweede run nog heel spannend, maar verloor niet alles van zijn marge ten opzichte van de Kroaat Zan Kranjec. Het zilver was voor Kranjec, die in de eerste run nog achtste was geworden. De Oostenrijker Stefan Brennsteiner die als nummer 2 aan de tweede run begon, kon die tijd niet vasthouden en zakte ver weg. De Fransman Mathieu Faivre pakte het brons.

Verbeteren

De omstandigheden op de piste in Yanqing waren zwaar, volgens Meiners: „We zien dat het toch kan sneeuwen in China en best wel hard eigenlijk. Dat zijn natuurlijk geen makkelijke omstandigheden. Maar ja, iedereen heeft daar last van. Je moet er dan gewoon het beste van maken.”

Maarten Meiners: „Mijn rug is bij mij een beetje een zwakke plek.” Ⓒ ANP/HH

Door rug gegaan

Meiners was bovendien niet helemaal fit. „Ik ben drie dagen geleden door mijn rug gegaan. Dat is bij mij een beetje een zwakke plek. Dat is gewoon ontzettend pech hebben. Gelukkig ben ik heel goed begeleid door de staf van NOC*NSF om hier zo goed als mogelijk aan de start te staan. Daar ben ik heel blij mee, dat ik hier naar beneden kon.”

1952

Meiners is de eerste Nederlandse skiër die meedoet aan de Olympische Spelen sinds de broers Dick en Peter Pappenheim in 1952. Hij voldeed niet helemaal aan de eisen voor deelname van NOC*NSF, maar de sportkoepel besloot hem op voordracht van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) toch naar China te sturen.

Alle olympische wedstrijden zijn live te volgen en terug te zien via Eurosport/discovery+.