Jeffrey Bruma speelde tot voor kort in Turkije: ’Verschrikkelijk wat er is gebeurd’

UTRECHT - Na avonturen in Duitsland en Turkije is Jeffrey Bruma terug op de Nederlandse velden. De 25-voudig Oranje-international moet bij SC Heerenveen voor defensieve stabiliteit zorgen na het geblesseerd wegvallen van Sven van Beek. De 31-jarige Rotterdammer, die voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van het Turkse Kasimpasa, reist vandaag met de Friese club naar Breda voor het duel in de achtste finale van de KNVB-beker met NAC Breda.