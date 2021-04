’Blunder rond Cristiano Ronaldo kost grensrechter Mario Diks het EK voetbal’

Makkelie zou daarom zijn vertrouwen in hem hebben opgezegd. „Dit is voor mij een zeer, zeer grote teleurstelling zo vlak voor het EK”, zegt Diks tegen de Friese zender. „Op woensdag 31 maart heb ik van Makkelie te horen gekregen dat hij met een andere assistent verder wil, omdat het vertrouwen in onze samenwerking weg is.”

Voor Diks een bittere pil dus. „Ik had echt gehoopt op meer steun, begrip en vertrouwen na de succesvolle samenwerking de afgelopen jaren.”

De Nederlandse arbitrage kwam eind maart in de slotseconden in Belgrado in grote problemen.

Ronaldo leek bij een 2-2 stand zijn ploeg alsnog aan de overwinning te helpen. Verdediger Stefan Mitrovic haalde de inzet van de Portugese aanvoerder nog wel uit het doel, maar in diverse herhalingen van de tv-beelden was te zien dat de bal waarschijnlijk net de doellijn had gepasseerd.

Door het ontbreken van doellijntechnologie kreeg Makkelie echter geen signaal binnen en mede daardoor kende hij geen doelpunt toe.

Ronaldo reageerde furieus op de Nederlandse arbitrage. Makkelie gaf hem de gele kaart wegens fel protesteren. Kort daarna volgde het eindsignaal en beende de sterspeler van Juventus woedend van het veld. Zijn aanvoerdersband wierp hij boos weg.

Servië en Portugal staan in groep A nu beide op 4 punten. In dezelfde poule verloor Ierland in Dublin pijnlijk van Luxemburg: 0-1. Servië speelt dinsdag uit tegen Azerbeidzjan en Portugal komt in en tegen Luxemburg in actie.